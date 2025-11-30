Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман

Фото: @slevydirect

Режиссер фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» Шон Леви рассказал, что саундтрек к картине напишет Томас Ньюман. Об этом сообщает Deadline.

Ньюман — 15-кратный номинант на премию «Оскар». Среди его работ — музыка к таким фильмам, как «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «1917», «Пассажиры», «007: Координаты „Скайфолл“» и «В поисках Немо».

Шон Леви признался, что является давним поклонником творчества Ньюмана и назвал его маэстро. «Я позвонил Тому Ньюману. Вы не понимаете, я его фанат. Я сказал: „Привет, это Шон Леви. Вы бы не подумали?“ А он ответил: „Пришлите мне сценарий и опишите свое видение“. Я сделал и то, и другое, и он согласился. И я просто в полном восторге. Я так этому рад», — поделился Леви в подкасте «On Film… With Kevin McCarthy».

По замыслу режиссера, музыка в фильме должна быть навеяна предыдущими частями саги, но при этом не превращаться в ремиксы оригинальных композиций Джона Уильямса. «Она может быть навеяна чем-то из этого, но я знал, что мне нужен масштабный, душевный саундтрек от композитора, который, как и Джон Уильямс, не чурается тем», — пояснил Леви.

Съемки десятой части «Звездных войн» стартовали в сентябре. Действие «Звездного истребителя» развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссер Шон Леви ранее работал над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Леви поделился: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение». Премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.

Расскажите друзьям