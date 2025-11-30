Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман

Режиссер фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» Шон Леви рассказал, что саундтрек к картине напишет Томас Ньюман. Об этом сообщает Deadline.
Ньюман — 15-кратный номинант на премию «Оскар». Среди его работ — музыка к таким фильмам, как «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «1917», «Пассажиры», «007: Координаты „Скайфолл“» и «В поисках Немо».
Шон Леви признался, что является давним поклонником творчества Ньюмана и назвал его маэстро. «Я позвонил Тому Ньюману. Вы не понимаете, я его фанат. Я сказал: „Привет, это Шон Леви. Вы бы не подумали?“ А он ответил: „Пришлите мне сценарий и опишите свое видение“. Я сделал и то, и другое, и он согласился. И я просто в полном восторге. Я так этому рад», — поделился Леви в подкасте «On Film… With Kevin McCarthy».
По замыслу режиссера, музыка в фильме должна быть навеяна предыдущими частями саги, но при этом не превращаться в ремиксы оригинальных композиций Джона Уильямса. «Она может быть навеяна чем-то из этого, но я знал, что мне нужен масштабный, душевный саундтрек от композитора, который, как и Джон Уильямс, не чурается тем», — пояснил Леви.
Съемки десятой части «Звездных войн» стартовали в сентябре. Действие «Звездного истребителя» развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссер Шон Леви ранее работал над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Леви поделился: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение». Премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.