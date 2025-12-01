Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»

Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду

Фото: @ethanhawke

Итан Хоук опубликовал видео, в котором читает отрывок из пьесы «Берег утопии» Тома Стоппарда. Известный драматург и сценарист умер 29 ноября в возрасте 88 лет.

«Отдаю дань уважения памяти сэра Тома Стоппарда — одного из величайших людей, которых мне доводилось знать», — написал Хоук.

«Берег утопии» рассказывает о российской интеллигенции XIX века. Среди главных героев — Александр Герцен, Петр Чаадаев, Иван Тургенев, Виссарион Белинский и Михаил Бакунин.

Именно роль Бакунина и исполнил Итан Хоук в бродвейской постановке, премьера которой состоялась в ноябре 2006 года. Спектакль был номинирован на десять премий «Тони» и выиграл семь из них, в том числе за лучшую новую пьесу.

Видео: @ethanhawke

Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, бежавших от нацистов в Сингапур. После окончания Второй мировой войны его семья обосновалась в Великобритании. 

Там он приобрел мировую известность как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а также как сценарист фильмов «Анна Каренина», «Влюбленный Шекспир» и других.

Расскажите друзьям