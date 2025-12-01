Москвичам пообещали очень теплый декабрь
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря

Фильм «Бегущий человек» Эдгара Райта с Гленом Пауэллом в главной роли выйдет на цифровых площадках 16 декабря. Об этом сообщает портал When to Stream.

Премьера ленты состоялась 7 ноября. Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.

В ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. Сценарий написали Райт и Майкл Бэколл, ранее работавшие вместе над «Скоттом Пилигримом».

