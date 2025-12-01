Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели

В 2023 году Мидоу Уокер появилась в фильме «Форсаж-10» в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.