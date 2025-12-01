Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели

Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, известного по роли Брайана О’Коннера во франшизе «Форсаж», опубликовала в соцсетях трогательный пост в память об отце.
«12 лет без тебя… Я буду любить тебя вечно», — подписала она серию снимков. На фотографиях Пол протягивает маленькой дочери тарелку с праздничным тортом, украшенным свечами.
Актер погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Трагедия произошла, когда он и его друг Роджер Родас возвращались с благотворительного мероприятия в помощь жертвам тайфуна «Хайян» на Филиппинах. Водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в фонарный столб и мгновенно загорелся, оба пассажира погибли.
В 2018 году студия Paramount выпустила документальный фильм «Я — Пол Уокер». Режиссером картины выступил Адриан Бейтенхейс, снявший картину «Меня зовут Хит Леджер».
В 2023 году Мидоу Уокер появилась в фильме «Форсаж-10» в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.