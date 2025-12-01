Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура

Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели

Фото: @meadowwalker

Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, известного по роли Брайана О’Коннера во франшизе «Форсаж», опубликовала в соцсетях трогательный пост в память об отце.

«12 лет без тебя… Я буду любить тебя вечно», — подписала она серию снимков. На фотографиях Пол протягивает маленькой дочери тарелку с праздничным тортом, украшенным свечами.

Актер погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Трагедия произошла, когда он и его друг Роджер Родас возвращались с благотворительного мероприятия в помощь жертвам тайфуна «Хайян» на Филиппинах. Водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в фонарный столб и мгновенно загорелся, оба пассажира погибли.

1/3
© @meadowwalker
2/3
© @meadowwalker
3/3
© @meadowwalker

В 2018 году студия Paramount выпустила документальный фильм «Я — Пол Уокер». Режиссером картины выступил Адриан Бейтенхейс, снявший картину «Меня зовут Хит Леджер».

В 2023 году Мидоу Уокер появилась в фильме «Форсаж-10» в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.

