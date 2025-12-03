Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»

Каждое лето пара ездила в отпуск, но после ссоры они перестали общаться на два года. Поппи решает возродить традицию и зовет Алекса в новое путешествие. Тот же приглашает девушку на свадьбу своего брата. Оба героя начинают сомневаться, не скрывается ли за дружбой нечто большее.