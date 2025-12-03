Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран
Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена

Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»

Фото: Netflix Studios

Netflix представил новый трейлер ромкома «Отпуск на двоих» — экранизации романа Эмили Генри «Люди, которых мы встречаем на отдыхе». Премьера состоится 9 января.

Главные роли в картине исполнили Эмили Бейдер («Моя леди Джейн») и Том Блит, известный по приквелу «Голодных игр» с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах». В центре сюжета — лучшие друзья: энергичная Поппи, которая ведет блог о путешествиях, и домосед Алекс, работающий учителем английского. 

Видео: Netflix

Каждое лето пара ездила в отпуск, но после ссоры они перестали общаться на два года. Поппи решает возродить традицию и зовет Алекса в новое путешествие. Тот же приглашает девушку на свадьбу своего брата. Оба героя начинают сомневаться, не скрывается ли за дружбой нечто большее.

Режиссером ленты выступил Бретт Хейли, знакомый зрителю по фильму «Все радостные места» с Эль Фэннинг и Джастисом Смитом. Хейли также работал над картинами «Я увижу тебя в своих снах», «Герой» и «Громко бьются сердца».

