Арми Хаммер может сняться в российском боевике

Фото: Universal Pictures

Арми Хаммер заявлен на главную роль в боевике «Альтернатива», проект которого представили на питчинге Фонда Кино. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Соавтором сценария и продюсером проекта выступает Андрей Золотарев. Он с командой планирует снять боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне. Режиссером должен стать Евгений Сангаджиев («Балет», «Happy End»).

Сценарий основан на футурологическом романе Александра Журавского. Его действие разворачивается в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. В центре сюжета ― бывший офицер спецназа, который пытается предотвратить провокацию, способную вызвать мировой конфликт.

Вместе с Хаммером на главные роли заявлены Петр Федоров и сам Сангаджиев.

В январе 2021 года бывшая девушка Хаммера Кортни Вучекович обвинила актера в нескольких случаях физического насилия. В частности, она заявила, что Хаммер жестоко изнасиловал ее в 2017 году. После заявлений Вучекович несколько других женщин тоже сообщили о жестоком обращении со стороны актера.

В том же январе 2021-го анонимный аккаунт в соцсетях опубликовал скриншоты сообщений, якобы полученных несколькими девушками от Хаммера. В них актер признается, что он «на 100% каннибал» и хочет выпить кровь подруг или съесть их.

Актерской карьере Хаммера был нанесен значительный ущерб. Его уволили из всех теле- и кинопроектов. 

Хаммер говорил, что все свои действия с женщинами он обговаривал заранее и никому ничего не навязывал. «Я собирал этих женщин, вовлекал их в это — в этот вихрь путешествий, секса, наркотиков и сильных эмоций, летающих вокруг, — а затем, как только заканчивал, просто бросал их и переходил к следующей женщине, оставляя предыдущую чувствовать себя брошенной и использованной», — признавался актер.

В июне 2023 года прокуратура Лос-Анджелеса после длительного расследования решила не выдвигать против Арми Хаммера обвинений в сексуализированном насилии. Прокуроры пришли к выводу, что достаточных доказательств для обвинения актера нет, отчасти из‑за сложных отношений обвинительницы с Хаммером и невозможности доказать, что сексуальный акт был без согласия.

