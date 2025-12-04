Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года

Третий сезон сериала «Эйфория» выйдет на HBO в апреле 2026 года — более чем через четыре года после финала второго сезона. Об этом сообщило издание Variety.



Шоураннер сериала Сэм Левинсон выступил на презентации HBO Max в Лондоне, во время которой сделал краткий обзор нового сезона. Он подтвердил, что Кейси и Нейт поженятся в новых сериях. «Кейси будет жить в пригороде с Нейтом. Они помолвлены, и она очень зависима от социальных сетей и завидует тому, что все ее одноклассники по старшей школе живут роскошной жизнью», — рассказал он.



По словам Левинсона, Джулс будет учиться в художественной школе и нервничать из-за своей карьеры. Мэдди будет работать менеджером в голливудском агентстве по подбору талантов и заниматься другими делами на стороне.



Съемки третьего и последнего сезона «Эйфории» завершились в ноябре. Они продлились девять месяцев.

