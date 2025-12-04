Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон

Hulu официально продлил спортивную комедию «Чад Пауэрс» на второй сезон. Об этом сообщает Variety.
Сериал, главную роль в котором исполнил Глен Пауэлл, завоевал популярность сразу после премьеры 30 сентября 2025 года. Проект основан на вирусном скетче бывшего звездного квотербека Илая Мэннинга, в котором тот под прикрытием пробовался в университетскую футбольную команду под именем Чад Пауэрс.
В полнометражной версии Пауэлл играет Расса Холлидея — некогда перспективного игрока, чья карьера рухнула из-за одной ошибки. Спустя восемь лет он решается на авантюру и выдает себя за эксцентричного новичка Чада Пауэрса, чтобы присоединиться к неудачливой команде «Саут Джорджия Кэтфиш».
Пауэлл выступил не только исполнителем главной роли, но и соавтором сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи», «Доктор Стрэндж»). Помимо Пауэлла, в сериале играют Стив Зан, Перри Мэттфелд и другие.