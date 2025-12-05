Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году

Тур откроется концертами в Дублине (11 июня) и Лондоне (13 июня), после чего группа выступит на фестивале Download Festival. Затем Dogstar отправятся в континентальную Европу с концертами в Париже, Берлине, Амстердаме, Праге, Милане, Риме и других городах, а также примут участие в таких крупных фестивалях, как Pinkpop (Бельгия), Mad Cool (Испания) и Nos Alive (Португалия).