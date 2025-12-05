С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре» в Москве.



Посетить ярмарку можно 5 декабря, c 12.00 до 22.00, а также 6 и 7 декабря, с 10.00 до 20.00, по адресу: Комсомольская площадь, 3/30, стр. 1.



«Сегодня популярность графики растет среди коллекционеров всех уровней — от уверенных профессионалов до начинающих энтузиастов. Ее высокая художественная ценность неоспорима, это востребованный и отчасти передовой жанр, в котором сочетаются поиски нового изобразительного языка и смелые эксперименты», — рассказала Маргарита Пушкина, директор и основатель ярмарки Cosmoscow.