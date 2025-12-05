Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»

Фото: пресс-служба Cosmoscow

С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре» в Москве. 

Посетить ярмарку можно 5 декабря, c 12.00 до 22.00, а также 6 и 7 декабря, с 10.00 до 20.00, по адресу: Комсомольская площадь, 3/30, стр. 1.

«Сегодня популярность графики растет среди коллекционеров всех уровней — от уверенных профессионалов до начинающих энтузиастов. Ее высокая художественная ценность неоспорима, это востребованный и отчасти передовой жанр, в котором сочетаются поиски нового изобразительного языка и смелые эксперименты», — рассказала Маргарита Пушкина, директор и основатель ярмарки Cosmoscow.

1/3
© Пресс-служба Cosmoscow
2/3
© Пресс-служба Cosmoscow
3/3
© Пресс-служба Cosmoscow

В центре представят произведения искусства от 29 галерей из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока. Кроме того, будут три партнерских стенда, специальный новогодний проект от Pogodina Gallery и благотворительный проект от Teo by Cosmoscow. Гости смогут увидеть произведения Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Валерия Чтака, Гарифа Басырова, Александры Гарт и других художников.

Тон-центр — новая площадка междисциплинарного современного искусства в Москве, расположенная в историческом круговом депо архитектора К. А. Тона. Пространство объединяет различные форматы — выставки, перформансы, мастерские и образовательные программы.

