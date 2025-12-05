Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими

Американский актер Тимоте Шаламе поделился в интервью Lucid Motors, каких современных актеров он считает величайшими в профессии. Об этом написал Variety.
Фаворитами Шаламе оказались Дензел Вашингтон и Кристиан Бэйл, а также Хоакин Феникс. Последнего Тимоте назвал «странным величашим всех времен».
Интересно, что Шаламе успел поработать только с одним из своих любимых артистов. В 2017 году на экраны вышел вестерн «Недруги» Скотта Купера, в котором главную роль исполнил Бэйл, а одну из второстепенных — Шаламе.
Шаламе не упомянул в числе лучших актеров ни единственного трехкратного лауреата «Оскара» Дэниела Дэй-Льюиса, ни своего коллегу по фильму «Не смотри наверх» Леонардо Ди Каприо. Хотя о последнем Тимоте говорил в интервью.
Звезда «Дюны» отметил, что Ди Каприо — лучший человек, от которого он когда‑либо получал сообщение. Шаламе признался, что Леонардо пошутил над ним прямо перед интервью, написав «Я слышал, ты побрил голову. Скажи, что это не так».
Ранее Шаламе упоминал Ди Каприо как одного из своих голливудских наставников. Он рассказывал, что оскароносный актер однажды дал ему важный совет: «Никаких тяжелых наркотиков и никаких фильмов о супергероях».
Впрочем, в 2024 году Тимоте допустил, что нарушит завет Ди Каприо. Шаламе признавался, что захотел стать актером, посмотрев супергеройский фильм «Темный рыцарь» с Хитом Леджером. «Если сценарий и режиссер отличные, я рассмотрю этот вариант», — отметил артист.