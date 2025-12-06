Умер архитектор Фрэнк Гери. Среди его работ ― музей Гуггенхайма в Бильбао и «танцующий дом» в Праге

Гери родился 28 февраля 1929 года в еврейской рабочей семье в Торонто, Канада. Он переехал в Лос-Анджелес в середине 1940-х годов, после недолгой службы в армии США, и учился в Университете Южной Калифорнии, где изучал керамику. Позже он переключился на архитектуру после того, как преподаватель познакомил его с работами Рафаэля Сориано, одного из ведущих дизайнеров послевоенного модернизма в Южной Калифорнии.