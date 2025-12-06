Умер архитектор Фрэнк Гери. Среди его работ ― музей Гуггенхайма в Бильбао и «танцующий дом» в Праге

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»

Умер архитектор Фрэнк Гери. Среди его работ ― музей Гуггенхайма в Бильбао и «танцующий дом» в Праге

Фрэнк Гери в 2000 году. Фото: Lorenzo Ciniglio/Getty Images

В возрасте 96 лет у себя дома в Лос-Анджелесе умер Фрэнк Гери ― один из самых влиятельных архитекторов современности, основоположник деконструктивизма в архитектуре. Смерть наступила после недолгой респираторной болезни, сообщил The Guardian со ссылкой на руководителя аппарата архитектора.

Гери родился 28 февраля 1929 года в еврейской рабочей семье в Торонто, Канада. Он переехал в Лос-Анджелес в середине 1940-х годов, после недолгой службы в армии США, и учился в Университете Южной Калифорнии, где изучал керамику. Позже он переключился на архитектуру после того, как преподаватель познакомил его с работами Рафаэля Сориано, одного из ведущих дизайнеров послевоенного модернизма в Южной Калифорнии. 

Работать архитектором Гери стал с конца 1950-х годов, первое время занимаясь дизайном торговых центров и проектируя дома и офисы для друзей. В 1962 году открыл в Лос-Анджелесе собственное архитектурное бюро. 

Гери одним из первых увидел потенциал компьютерного проектирования и стал пионером яркого стиля, построенного на столкновениях форм. Его самым знаменитым произведением остается Музей Гуггенхайма в Бильбао, который после открытия в 1997 году ознаменовал новую эпоху эмоциональной архитектуры.

Среди других работ архитектора ― музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), «танцующий дом» в Праге (1995), концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003), концертный зал New World Center в Майями (2011), зал Пьера Булеза в Берлине (2017) и здание Fondation Louis Vuitton в Париже (2014).

Перед смертью Гери занимался несколькими проектами для основателя LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернара Арно, включая флагманский магазин Louis Vuitton в Беверли-Хиллз и концертный зал для музыкальной школы Колберна в Лос-Анджелесе.

