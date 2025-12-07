В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году

Россияне заполнили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года

В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году

Фото: John Arano/Unsplash

В 2027 в России сократят список запрещенных для женщин профессий, сообщает ТАСС.

Поправки внесут в соответсвующий приказ Минтруда. Изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.

Рекомендации по исключению из перечня должны быть готовы к марту 2027 года. Их разработкой займутся профильные ведомства, а также объединения работодателей и профсоюзов. Кроме того, для этого Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести научные исследования с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма.

Текущий перечень работ, запрещенных для женщин, действует с 2021 года. В нем 100 позиций. В прежнем перечне, принятом 20 лет назад, было более 450 работ.

Расскажите друзьям