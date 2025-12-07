В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году

В 2027 в России сократят список запрещенных для женщин профессий, сообщает ТАСС.
Поправки внесут в соответсвующий приказ Минтруда. Изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.
Рекомендации по исключению из перечня должны быть готовы к марту 2027 года. Их разработкой займутся профильные ведомства, а также объединения работодателей и профсоюзов. Кроме того, для этого Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести научные исследования с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма.
Текущий перечень работ, запрещенных для женщин, действует с 2021 года. В нем 100 позиций. В прежнем перечне, принятом 20 лет назад, было более 450 работ.