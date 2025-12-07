Россияне заполнили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не верит словам певицы про возврат денег. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Моя доверительница ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье Лурье», — сказала она.

Юрист добавила, что за полтора года Долина ни разу не извинилась перед покупательницей ее квартиры. «За прошедшие полтора года Долина не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — сказала Свириденко.

Недавно Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме. По словам артистки, покупательница не виновата в ситуации.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.

