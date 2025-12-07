Россияне заполнили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Умер британский фотограф Мартин Парр

Фото: Roberto Serra - Iguana Press/Getty Images

Умер британский фотограф-документалист Мартин Парр. О смерти сообщил его фонд Martin Parr Foundation. Ему было 73 года.

Парр скончался в своем доме в Бристоле. «С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр скончался вчера у себя дома в Бристоле. У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Фотограф отличался своими ироничными и провокационными снимками британской жизни. Одним из самых известных стал его проект «Последний приют» об отдыхе среднего класса на побережье Нью-Брайтона. Он в том числе снимал открытие первого McDonald’s в Москве 31 января 1990 года. В сентябре этого года вышла автобиография Парра «Чудовищно ленив и невнимателен».

Парр родился 23 мая 1952 года в графстве Суррей. Изучал фотографию с 1970 по 1973 год в манчестерском университете Метрополитен.

В 2012 году «Афиша Daily» публиковала интервью с репортером.

