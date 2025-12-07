Умер британский фотограф Мартин Парр

Фотограф отличался своими ироничными и провокационными снимками британской жизни. Одним из самых известных стал его проект «Последний приют» об отдыхе среднего класса на побережье Нью-Брайтона. Он в том числе снимал открытие первого McDonald’s в Москве 31 января 1990 года. В сентябре этого года вышла автобиография Парра «Чудовищно ленив и невнимателен».