Декабрь в Москве в четвертый раз за 21 век начинается без снега

«Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость. Первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в нынешнем году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов», — отметил синоптик. Он добавил, в 2006 и 2008 годах снег «лег» в столице только 19 и 23 декабря соответственно.