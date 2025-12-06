Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря

«До середины месяца яркой солнечной погоды можно не ждать. Антициклон отступит, в середине следующей недели подойдет пасмурный циклон, а там уже будут осадки. Это не просто будет серое небо, это еще будут осадки в виде мокрого снега», ― рассказала Позднякова.