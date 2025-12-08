Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле

Студия Hulu объявила, что премьера продолжения «Рассказа служанки» — сериала «Заветы» — запланирована на апрель. Шоу основано на одноименном романе-продолжении Маргарет Этвуд.
Действие сериала разворачивается спустя годы после событий оригинала в теократическом государстве Галаад и рассказывает историю взросления нового поколения молодых женщин, которые не помнят жизни за его пределами.
Им предстоит столкнуться с жесткими реалиями системы, включая принудительные браки, и искать союзников в борьбе за свободу. Энн Дауд вновь исполнит знаменитую роль тети Лидии.
Главные роли молодых героинь достались Чейз Инфинити (Агнес), Люси Холлидей (Дейзи), Маттеа Конфорти (Бекка) и Роуэн Бланшар (Шунамита). В актерский состав также вошли Изольда Ардис, Шехинах Мпумлвана и Бирва Пандья.
Первый сезон, съемками первых трех эпизодов которого занимается Майк Баркер, создан под руководством шоураннера Брюса Миллера. Среди исполнительных продюсеров проекта — Элизабет Мосс и Уоррен Литтлфилд.