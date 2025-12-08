Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Советская «Фирма Мелодия» снова начала выпускать виниловые пластинки

Фото: Andrea Cipriani/Unsplash

«Фирма Мелодия», созданная в СССР, возобновила выпуск виниловых пластинок, сообщает ТАСС.

«Возрождение производства под брендом „Мелодия“ — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов [компании]», — рассказал генеральный директор организации Андрей Кричевский.

Первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, разработанная врачами ялтинского санатория. В партию также вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом «Disco Alliance» латвийской группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан». Их матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент. Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов.

Фирма планирует выпуск композиций из своего каталога и на заказ. Объемы производства составят около 100 тыс. пластинок в год.

11 мая 1964 года министерство культуры СССР основало Всесоюзную фирму грампластинок «Мелодия». С момента основания и до второй половины 1980-х годов фирма «Мелодия» была единственной в стране государственной организацией по массовому производству и распространению фонограмм. C 1993 года компания работала как федеральное государственное унитарное предприятие «Фирма Мелодия». В 2020 году оно перешло в частные руки. По итогам аукциона 100% ее акций у Росимущества приобрела компания «Формакс».

