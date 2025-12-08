Советская «Фирма Мелодия» снова начала выпускать виниловые пластинки

11 мая 1964 года министерство культуры СССР основало Всесоюзную фирму грампластинок «Мелодия». С момента основания и до второй половины 1980-х годов фирма «Мелодия» была единственной в стране государственной организацией по массовому производству и распространению фонограмм. C 1993 года компания работала как федеральное государственное унитарное предприятие «Фирма Мелодия». В 2020 году оно перешло в частные руки. По итогам аукциона 100% ее акций у Росимущества приобрела компания «Формакс».