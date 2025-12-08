Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»

Денч призналась, что сочувствует жертвам Вайнштейна, хотя сама не сталкивалась с насилием или домогательствами с его стороны. Но, когда она видит заключенного в тюрьму продюсера «с двумя палками», Денч думает, что «он уже отсидел свой срок».