«Афиша» запустила гиды выходного дня

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега

«Афиша» запустила гиды выходного дня

Фото: Kyle Head/Unsplash

Компания «Афиша» представила гиды выходного дня — новый формат планирования коротких поездок и городских маршрутов.

Это специальные подборки на Afisha.ru с готовыми сценариями на субботу и воскресенье в Москве, Петербурге и ближайших к ним областных городах. Они уже доступны на сайте «Афиши» и будут регулярно обновляться с учетом сезона, городских событий и интересов аудитории.

Гид работает по простому принципу: пользователь выбирает город и даты, а дальше получает полноценную программу и тематический контент без необходимости открывать несколько вкладок и сервисов. На одной странице представлено комплексное решение от «Афиши» и партнеров, в том числе актуальные события, культурные и городские маршруты от «Афиши Daily».

Кроме того, будут указаны места для завтрака и ужина от «Афиши Рестораны», рекомендации по размещению от сервиса «Отелло», подборка фильмов на Okko, снятых в этом городе или о нем, а также подкасты и аудиокниги от сервиса «Звук», которые помогут лучше понять атмосферу и настроение места.

Дополнительно на странице отображается прогноз погоды на выходные, чтобы планы были максимально практичными. Путеводители подойдут как для спонтанных поездок за город, так и для осознанных культурных выходных — когда хочется заранее понять, чем заняться и как провести время с удовольствием.

«Мы объединили все необходимое для идеального уик-энда в одном решении. Вместо поиска по разным сервисам пользователь получает готовый логичный маршрут: от утреннего кофе и культурной программы до вечернего кино и атмосферного ужина. Мы берем на себя планирование и рутину, чтобы оставить человеку гарантированные удовольствия и насыщенные впечатления», — рассказал Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши».

Расскажите друзьям