На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора

Московский еврейский кинофестиваль, который продлится в столице с 7 по 14 декабря, поделился с «Афишей Daily» подробностями образовательной программы.

9 декабря четыре показа смотра будут сопровождаться дискуссиями с экспертами:

  • После сеанса документального короткого метра сценаристка Екатерина Кожушанская объяснит психологию коротких видео ― почему мы зависаем в бесконечной ленте и ищем быстрый дофамин.
  • Зрители фильма «Недвижимость» поговорят о сохранении гармонии в семейных отношениях с психологом-консультантом и педагогом Зарой Арутюнян. 
  • Раввин Аарон Гуревич предложит духовный и психологический взгляд на темы бедности, отчаяния и преступности. Его выступление пройдет после показа комедии «От сумы до тюрьмы». 
  • Просмотр картины «Мама-марафонец» завершится Q&A с президентом Федерации еврейских общин России, раввином Александром Бородой.

10 декабря тоже запланированы четыре образовательных мероприятия:

  • Показ фильма «Страстная неделя» будет сопровождать разговор с религиоведом Юрием Табаком о специфике иудео-христианских отношений.
  • Стендапер Борис Зелегер и резидентка женского стендапа на ТНТ Валерия Яковлева обсудят границы юмора и социального высказывания на полях показа документального проекта «Чарльз Гродин: Бунтарь не без причины». 
  • Проводниками в мир серфинга станут не только герои фильма «Становясь профи», но и основатель клуба Surfway Moscow Денис Дрогайкин и и серфер Константин Борчининов. 
  • Сеанс документальных короткометражек начнется и закончится концертом оркестра Loleit Klezmer Ensemble.

В программе 11 декабря две встречи:

  • Основательница проекта «Коряга», психиатр и психотерапевт Полина Ялтонская разберет проблемы героев фильма «Жизнь как сказка» 
  • Координатор волонтеров благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Евгения Косовцова расскажет о важности социальной поддержки в достижении личных целей после показа картины «Последний шанс».

13 декабря ожидаются три образовательных ивента:

  • Фильм «Брат воспевает брата» станет поводом для музыкального диспута под руководством музыкального критика Юлии Бедеровой. 
  • Показ картины «Польки» превратится в площадку обсуждения глобальных тенденций миграции вместе с директором Центра «Сэфер» Викторией Мочаловой. 
  • На втором сеансе документального короткого метра состоится встреча, посвященная режиссеру и мультипликатору Леониду Шварцману. Специальный гость – психотерапевт, переводчица и племянница создателя мультяшных Гены и Чебурашки Яна Ларионова.

14 декабря образовательная программа завершится на показе фильма «Между своими». Доктор юридических наук и исследователь Холокоста Лев Симкин проведет дискуссию об ответственности мирного населения в период массового убийства евреев.    

«Образовательная программа – это не комментарий к фильмам, это возможность использовать фильм, как повод расширить контекст, рассказать о событиях, людях и культурах. Мы рады, что такое разнообразие тем, которые поднимают фестивальные показы, дало возможность сделать образовательную программу юбилейного фестиваля особенно богатой», ― отметил образовательный директор кинофестиваля Михаил Либкин.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

