Pinterest спрогнозировал тренды, который станут популярными в 2026 году

Фото: Dasha Yukhymyuk/Unsplash

Pinterest проанализировал интересы пользователь за последние два года и составил прогноз трендов, которые, по мнению платформы, станут популярны в 2026 году. Об этом написал Women’s Wear Daily.

Соцсеть полагает, что в грядущем году наиболее актуальными будут холодные синие оттенки. Их особенно оценят зумеры и миллениалы, считают в компагнии. Поисковые запросы «ледяная эстетика» выросли на 35% с сентября 2023 года по август 2025 года, «ледяной синий» — на 50%, «ледяные свадебные платья» — на 55%.

В моду, как считает команда Pinterest, войдут броши (причем не только женские, но и мужские) и «поэткор», а также «вампирская романтика». Кроме того, пользователям придется по вкусу инопланетная эстетика, думают в Pinterest.

В последнее время люди искали на платформе «эстетику инопланетного ядра», «переливающийся», «макияж в стиле инопланетян» и «мягкий, влажный макияж». Все запросы такого рода показывают заметный рост.

Команда Pinterest предполагает, что популярность наберет декаданс и стиль «гламоретти» с его строгими костюмами, воротничками, массивными украшениями и рельефными плечами. Спрос на образы в этом стиле также увеличивается.

Среди других прогнозов — рост интереса к «Glitchy Glam» («глючному гламуру»). Его характерные приметы — эксцентричный макияж с использованием двухцветной помады и многоцветных теней, яркий необычный маникюр и ассиметричные стрижки.

«Вдохновленный страстью к путешествиям, проект „Khaki Coded“ привлечёт внимание поколения Z и миллениалов к цвету хаки — не просто как к цвету, а как к общей палитре», — также считают редакторы Pinterest, предрекая успех «палеонтологической эстетики» и «коричневых льняных рубашек».

Они также ожидают увидеть в трендах кружевные вещи, нишевые духи, вдохновленны дикой природой аксессуары и готику. Любовь к последней, как предполагается, подогревают фильмы «Носферату», «Франкенштейн», «Грешники» и «Бедные-несчастные».

