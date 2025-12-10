Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»

Кинокомпания Bazelevs, «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и Toomuch Production показали новый трейлер фильма «Елки-12». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2025 года.
Предстоящая часть кинофраншизы не только расскажет истории уже известных героев, но и познакомит с новыми персонажами. На экране вновь появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. В двенадцатой части фильма зрители увидят его вместе со школьной любовью, которую сыграла актриса, впервые присоединившаяся к «Елкам», Ирина Медведева. В съемках также участвовали ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев и блогер Маш Милаш (Мария Камова).
По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына и пытаются исправить все до того, как часы пробьют двенадцать.
В ленте также сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Андрей Рожков («Уральские пельмени»), Ольга Картункова («Однажды в России»), Андрей Максимов («Слово Пацана. Кровь на асфальте»), Борис Дергачев («Свободные отношения»). Роли в фильме также исполнили Константин Белошапка («Постучись в мою дверь в Москве»), Тина Стойилкович («Москва слезам не верит. Все только начинается»), Юлия Топольницкая («Второй брак»), Надежда Маркина («Аритмия») и другие.
Креативные продюсеры и авторы сценария — Жора Крыжовников («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед-2») и Петр Внуков, отвечавший за создание предыдущей части франшизы, «Елки-11». Продюсерами выступили Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.