Зендая и Роберт Паттинсон готовятся к свадьбе в тизере фильма «Драма»

Кадр: А24/YouTube

На ютуб-канале А24 опубликовали тизер фильма «Драма», в котором Зендая («Эйфория», «Дюна») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Микки 17») сыграли пару, готовящуюся к свадьбе.

В ролике герои встречаются со свадебным фотографом. Та замечает, что возлюбленные нервничают, и спрашивает жениха, что ему нравится больше в сего в невесте.

Видео: А24/YouTube

«Она прекрасная. Смешная. И у нее самый лучший смех», — отвечает персонаж Паттинсона, вспоминая моменты из совместной жизни пары. «А я люблю, что он заботливый, понимающий и открытый новому», — добавляет героиня Зендаи.

Затем ролик включает в себя куда более тревожные кадры. На них молодожены с ужасом смотрят друг на друга, ссорятся и напиваются прямо на свадьбе. «Какая‑то драма», — отмечает персонаж Паттинсона.

Фильм, срежиссированный Кристоффером Борджли, выйдет в кинопрокат 3 апреля. Он описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли Мамуду Ати, Алана Хайми и Хейли Гейтс.

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.

