«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году

Зомби-хоррор «В поисках живых» выйдет в российский прокат в 2026 году, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сюжет разворачивается вокруг девушки Авы (Дейзи Ридли), которая после военной катастрофы отправляется на поиски пропавшего мужа. Чтобы добраться до зараженной зоны, она присоединяется к отряду по извлечению тел. Однако на своем пути она обнаруживает мертвых, которые не только восстали из могил, но и вышли на охоту на живых.
Режиссером выступил Зак Хилдич («1922», «Последние часы»). Он же написал сценарий триллера. Вместе с Ридли в фильме снялись Брентон Туэйтс («Посвященный») и Марк Коулс Смит (сериал 2018 года «Пикник у Висячей скалы»).
Съемки ленты прошли в Австралии в 2024 году. Впервые «Мы хороним мертвых» показали в ноябре 2024 года на кинофестивале в Аделаиде. На платформе Rotten Tomatoes у проекта 89% положительных рецензий.