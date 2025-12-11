Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия

Издание Pollstar составило рейтинг 25 самых популярных гастролирующих артистов начала третьего тысячелетия. Показатели рассчитывались на основе продаж билетов с 2001 по 2025 год.

В сумме 25 исполнителей продали более 340 млн билетов, заработав на них более 35,7 млрд долларов.

Первое место заняла группа Coldplay. С 2001 года она дала 731 концерт и продала более 24,8 млн билетов. Их последний тур «Music of the Spheres» начался в 2022 году и должен завершиться в 2027-м. Он уже побил рекорд как самый посещаемый в истории.

На втором месте — группа U2 с 20,2 млн проданных билетов. На третьем — певец Эд Ширан с 19,6 млн. Четвертое место занимает Dave Matthews Band с 19,55 млн билетов. Пятерку лидеров замыкает Тейлор Свифт. С 2001 года она продала 18,9 млн билетов, больше половины которых пришлось на «The Eras Tour».

© Pollstar

Полный топ-25 самых популярных гастролирующих артистов 2001–2025 годов:

  1. Coldplay (24,8 млн билетов)
  2. U2 (20,2 млн билетов)
  3. Эд Ширан (19,6 млн билетов)
  4. Dave Matthews Band (19,6 млн билетов)
  5. Тейлор Свифт (18,9 млн билетов)
  6. Брюс Спрингстин и The E Street Band (18,6 млн билетов)
  7. Кенни Чесни (18,2 млн билетов)
  8. Metallica (15,6 млн билетов)
  9. Bon Jovi (13,9 млн билетов)
  10. Элтон Джон (13,8 млн билетов)
  11. Pink (13 млн билетов)
  12. The Rolling Stones (12,6 млн билетов)
  13. Бейонсе (11,8 млн билетов)
  14. Андре Рье (11,6 млн билетов)
  15. Мадонна (11 млн билетов)
  16. Guns N’ Roses (10,7 млн билетов)
  17. Eagles (10,2 млн билетов)
  18. Phish (10,2 млн билетов)
  19. Iron Maiden (10,1 млн билетов)
  20. Люк Брайан (10 млн билетов)
  21. Роджер Уотерс (9,8 млн билетов)
  22. Пол Маккартни (9,4 млн билетов)
  23. Тоби Кит (9,4 млн билетов)
  24. Билли Джоэл (9 млн билетов)
  25. Depeche Mode (8,7 млн билетов)
