Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»

Prime Video представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ночной администратор». Премьера состоится 11 января.
Сериал основан на одноименном романе Джона ле Карре 1993 года. В центре сюжета — Джонатан Пайн, который отправляется в Колумбию. Там он живет под именем офицера MI6 Алекса Гудвина, руководящего тихим отделом наблюдения в Лондоне. Однако его спокойная жизнь рушится, когда он попадает в окружение крупного торговца оружием.
Во втором сезоне «Ночного администратора» главную роль вновь исполнил Том Хиддлстон. Вместе с ним снялись Оливия Колман в роли Анджелы Берр, а также Алистер Петри, Дуглас Ходж, Майкл Нардон и Ноа Джуп. Хью Лори (Ричард Онслоу Ропер), Том Холландер (майор Коркоран) и Элизабет Дебики (Джед Маршалл) в продолжении не появятся.
Сценаристом шоу выступает Дэвид Фарр, а шоураннером — Стивен Гарретт. В апреле 2024 года шоу продлили на третий сезон.