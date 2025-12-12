Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025

Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»

Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025

Фото: Sandfall Interactive

На 12-й церемонии The Game Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе, главным победителем стала французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.

Она установила новый рекорд премии, получив 9 наград из 12 возможных номинаций, включая главный титул «Игра года». Ведущими и гостями церемонии стали звезды, включая Джейсона Момоа, Джеффри Райта, Джемму Чан и Ленни Кравица, а также состоялось живое выступление группы Evanescence.

На The Game Awards были представлены Star Wars: Fate of the Old Republic (от создателя Mass Effect), новая игра от Larian Studios под названием Divinity, а также два новых проекта о Ларе Крофт от Amazon и Crystal Dynamics — «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» (2026) и «Tomb Raider Catalyst» (2027).

Ключевые победители церемонии:

Игра Года


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучшая Режиссура


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучший Сюжет


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучшее Художественное Оформление


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучшая Музыка (При Поддержке Spotify)


Лорьен Тестар, Clair Obscur: Expedition 33

Лучший Звук


Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)

Лучшее Исполнение


Дженнифер Инглиш, Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая Развивающаяся Игра


No Man’s Sky (Hello Games)

Лучшая Поддержка Сообщества


Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Лучшая Независимая Игра


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

Лучший Дебют Независимой Игры


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучшая Мобильная Игра


Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)

Лучшая VR/AR Игра


The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)

Лучший Экшен


Hades II (Supergiant Games)

Лучший Экшен/Приключения


Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Лучшая Ролевая Игра


Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Лучшая Файтинг-Игра


Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation)

Лучшая Семейная Игра


Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)

Лучшая Симулятор/Стратегия


FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles (Square Enix)

Лучшая Спортивная/Гоночная Игра


Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)

Лучшая Мультиплеерная Игра


Arc Raiders (Embark Studios)

Лучшая Адаптация


The Last of Us: Сезон 2 (HBO/PlayStation Productions)

Самая Ожидаемая Игра


Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Контентмейкер Года


MoistCr1TiKaL

Лучшая Киберспортивная Игра


Counter-Strike 2 (Valve)

Лучший Киберспортсмен


Chovy — Jeong Ji-hoon (League of Legends)

Лучшая Киберспортивная Команда


Team Vitality — Counter-Strike 2

Расскажите друзьям