Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025

На 12-й церемонии The Game Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе, главным победителем стала французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.
Она установила новый рекорд премии, получив 9 наград из 12 возможных номинаций, включая главный титул «Игра года». Ведущими и гостями церемонии стали звезды, включая Джейсона Момоа, Джеффри Райта, Джемму Чан и Ленни Кравица, а также состоялось живое выступление группы Evanescence.
На The Game Awards были представлены Star Wars: Fate of the Old Republic (от создателя Mass Effect), новая игра от Larian Studios под названием Divinity, а также два новых проекта о Ларе Крофт от Amazon и Crystal Dynamics — «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» (2026) и «Tomb Raider Catalyst» (2027).
Ключевые победители церемонии:
Игра Года
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучшая Режиссура
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучший Сюжет
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучшее Художественное Оформление
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучшая Музыка (При Поддержке Spotify)
Лорьен Тестар, Clair Obscur: Expedition 33
Лучший Звук
Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
Лучшее Исполнение
Дженнифер Инглиш, Clair Obscur: Expedition 33
Лучшая Развивающаяся Игра
No Man’s Sky (Hello Games)
Лучшая Поддержка Сообщества
Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)
Лучшая Независимая Игра
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
Лучший Дебют Независимой Игры
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучшая Мобильная Игра
Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
Лучшая VR/AR Игра
The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)
Лучший Экшен
Hades II (Supergiant Games)
Лучший Экшен/Приключения
Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
Лучшая Ролевая Игра
Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Лучшая Файтинг-Игра
Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation)
Лучшая Семейная Игра
Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
Лучшая Симулятор/Стратегия
FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles (Square Enix)
Лучшая Спортивная/Гоночная Игра
Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
Лучшая Мультиплеерная Игра
Arc Raiders (Embark Studios)
Лучшая Адаптация
The Last of Us: Сезон 2 (HBO/PlayStation Productions)
Самая Ожидаемая Игра
Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
Контентмейкер Года
MoistCr1TiKaL
Лучшая Киберспортивная Игра
Counter-Strike 2 (Valve)
Лучший Киберспортсмен
Chovy — Jeong Ji-hoon (League of Legends)
Лучшая Киберспортивная Команда
Team Vitality — Counter-Strike 2