Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»


Джастин Бибер посетил место съемок своего клипа «Baby» 2010 года. Он представил ролики, которые были сняты в том же боулинг-клубе Lucky Strike Lanes в Лос-Анджелесе, где 15 лет назад проходили съемки.

В видео 31-летний Бибер вместе с друзьями импровизированно исполняет хит, а капелла, подпевая под битбокс. 

Один из его приятелей даже прочитал куплет, который в оригинале принадлежит рэперу Ludacris.

Клип «Baby» стал визитной карточкой начинающей карьеры Бибера и возглавил чарты. В 2010 году Ludacris сравнивал его визуальный стиль с клипом Майкла Джексона «The Way You Make Me Feel», а сам Бибер описывал сюжет как историю о попытке вернуть бывшую девушку.

«Он начинается с того, что мне очень нравится эта девушка, но у нас не складывается. Я бегаю за ней, пытаюсь ее заполучить, а она играет в труднодоступную, но я настойчив», — вспоминал Бибер.

Актриса Жасмин Вильегас, сыгравшая возлюбленную музыканта в клипе, признавалась, что во время съемок в 16 лет не до конца осознавала масштаб проекта, хотя уже была знакома с ранним творчеством Бибера на ютубе.

