Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»

Illumination и Universal Pictures представили новый тизер сиквела «Супербратьев Марио. Фильм» ― мультфильма «The Super Mario Galaxy Movie». Премьера состоится 3 апреля 2026 года.
В ролике показали, как Марио и Луиджи сражаются с сыном главного антагониста Боузером-младшим. К озвучке анимационной ленты вернется звездный состав из первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек).
Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры.
Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа — Боузера.