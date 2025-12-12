Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме

Фото: BBC Studios

Барри Кеоган сыграл в фильме «Острые козырьки. Бессмертный человек» лидера нового поколения банды. Об этом пишет Screen Rant.

«Я всегда хотел быть частью этого сериала. Но все время или не мог найти время, или не соответствовал критериям кастинга», — рассказал актер в интервью журналу Empire. Ранее Кеоган снимался с Киллианом Мерфи в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек» выйдет в кинопрокат 6 марта 2026 года. Лента выйдет сперва в ограниченный кинопрокат, а спустя две недели появится на платформе Netflix. Онлайн-релиз запланирован на 20 марта.

«Острые козырьки. Бессмертный человек» станет продолжением сериала «Острые козырьки», выходившего на Би-би-си с 2013 по 2022 год. Он рассказывал о преступном клане Шелби в Бирмингеме 1920-х.

Полнометражный проект продолжит историю, которую рассказывали на протяжении шести сезонов. Сюжет сериала остановился в 1938 году накануне Второй мировой войны.

Киллиан Мерфи вернется на экраны в роли Томми Шелби, главы банды «Острые козырьки». В актерском составе фильма также будут Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Ранее стало известно, что у «Острых козырьков» появится сериал-спин-офф. Он будет состоять из двух сезонов по шесть серий длительностью час, а действие будет происходить в послевоенном Бирмингеме. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

