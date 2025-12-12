Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix

Американского режиссера Карла Эрика Ринша, снявшего фильм «47 ронинов», признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, которые он получил от Netflix на производство сериала «Белый конь». Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Кинематографисту теперь грозит до 90 лет тюремного заключения за то, что он использовал в своих целях 11 млн долларов. Ринша признали виновным по семи различным пунтам обвинения. Окончательный приговор вынесут 17 апреля.
Адвокат режиссера Бенджамин Земан не согласился с решением суда. Он назвал вердикт ошибочным и создающим «опасный прецедент для художников, которые оказываются втянутыми в договорные и творческие споры со своими меценатами».
Прокуратура заявила, что Netflix первоначально выделил 44 млн долларов на создание сериала в период с 2018 по 2019 год, а Ринш позднее запросил еще 11 млн. Компания выплатила дополнительную сумму в марте 2020 года.
После этого, по словам обвинения, Ринш перевел деньги на различные счета, а затем перечисли их на личный брокерский счет. Там он использовал их для «совершения ряда личных и спекулятивных покупок ценных бумаг». По словам прокуроров, режиссер потерял более половины денег менее чем за два месяца после получения.
Оставшиеся деньги он, согласно заявлению прокуратуры, потратил на криптовалюту и личные покупки, включая пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari общей стоимостью не менее 2,4 миллиона долларов, а также часы, мебель и антиквариат.
Ринш начал карьеру со съемки рекламных роликов. В 2013 году он выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он провалился в прокате.