Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее

«Все зависит от того, в каком тиктоке я нахожусь. На моем личном аккаунте вся лента „Для тебя“ — это исторические факты, искусство и рукоделие. А на странице „Syd’s Garage“, к сожалению, в основном хейт обо мне», — пояснила Сидни. «Syd’s Garage» — это публичный аккаунт Сидни, в котором она размещает ролики о ремонте машин. «К черту TikTok», — ответила актриса Аманда Сейфрид, которая была вместе с ней на шоу.



Недавно Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle. «Любой, кто меня знает, знает, что я всегда стараюсь объединять людей. Я против ненависти и разобщенности», — сказала она.