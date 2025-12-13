В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси

Согласно сообщениям индийских СМИ, аргентинский футболист обошел поле на стадионе, помахав болельщикам, но был плотно окружен большой группой людей и ушел через 20 минут после своего прибытия. Фанаты после этого стали недовольно кричать и ломать предметы на стадионе.



Сатадру Датта, главный организатор мероприятия, был задержан полицией. Он пообещал вернуть билеты посетителям мероприятия. Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинился перед Месси и распорядился провести расследование инцидента.



