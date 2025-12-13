В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси

В индийском городе Калькутта болельщики устроили погром из-за недовольства после меропрития с участием знаменитого футболиста Лионеля Месси, пишет The Guardian.
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» приехал в страну с коммерческим туром. 13 декабря он посетил арену Salt Lake Stadium в Калькутте, где собралось несколько десятков тысяч фанатов.
Согласно сообщениям индийских СМИ, аргентинский футболист обошел поле на стадионе, помахав болельщикам, но был плотно окружен большой группой людей и ушел через 20 минут после своего прибытия. Фанаты после этого стали недовольно кричать и ломать предметы на стадионе.
Сатадру Датта, главный организатор мероприятия, был задержан полицией. Он пообещал вернуть билеты посетителям мероприятия. Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинился перед Месси и распорядился провести расследование инцидента.