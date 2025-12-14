Джим Керри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима

«Костюм был сделан из ужасно зудящей шерсти яка, которая сводила меня с ума весь день. У меня были пальцы длиной в десять дюймов, поэтому я не мог почесаться, дотронуться до лица или что-либо еще сделать. У меня были зубы, сквозь которые мне приходилось как-то говорить, и у меня были контактные линзы, которые закрывали все глазное яблоко, и я мог видеть только крошечный туннель перед собой», — поделился звезда «Маски».