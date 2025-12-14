Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне

В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях Макана в армии
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Керри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостям о борьбе с онкологическим заболеванием
Чон Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в Tik Tok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года

Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне

Фото: James Manning — PA Images/Getty Images

Электроакустическую гитару Martin D-18E Курта Кобейна, с которой тот выступал на MTV Unplugged в 1993 году, передали в дар лондонскому Королевскому музыкальному колледжу. Об этом пишет издание NME.

Кобейн был левшой, поэтому инструмент адаптировали под эту особенность. По словам вдовы музыканта Кортни Лав, это была последняя гитара, на которой музыкант играл перед своей смертью.

Martin D-18E принадлежала  дочери музыканта Фрэнсис Бин Кобейн, но в 2018 году та развелась с мужем Исайей Сильвой и инструмент перешел к нему. Через 2 года он продал гитару на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 млн долларов. Инструмент купил владелец австралийской аудиотехнологической компании Rode Питер Фридман. Он подтвердил, что пожертвует Martin D-18E Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне. Мужчина отметил, что сделает это в память о своем отце генри Фридмане.

В апреле на аукционе продали гитару Fender Stratocaster, которую Курт Кобейн разбил в 1992 году. За нее заплатили  за 101,5 тыс. долларов.  В сентябре на торги выставили 45-минутную запись концерта Nirvana, на которой рокер разбивает 2 гитары.

