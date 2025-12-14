В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

Год назад, в декабре 2024 года, компания начала сокращать присутствие своих сервисов в России. Сильнее всего это отразилось на Apple TV: многие новые фильмы и сериалы перестали появляться в приложении для аккаунтов с российским регионом, а те, что выходили, лишались русскоязычного дубляжа.