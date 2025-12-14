В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением сюжета «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сикой

В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

Фото: Warner Bros.

На стриминговом сервисе Apple TV появилась русскоязычная озвучка фильма «Формула-1».

Год назад, в декабре 2024 года, компания начала сокращать присутствие своих сервисов в России. Сильнее всего это отразилось на Apple TV: многие новые фильмы и сериалы перестали появляться в приложении для аккаунтов с российским регионом, а те, что выходили, лишались русскоязычного дубляжа.

Издание iPhones.ru со ссылкой на источник добавляет, что появление русскоязычной озвучки «Формулы-1» — лишь первый случай, и в ближайшие месяцы Apple может добавить русскоязычный дубляж и к другим новинкам платформы.

Фильм «Формула-1» — или «F1» — еще в августе стал самой кассовой лентой в карьере Брэда Питта. К тому моменту заработал в домашнем прокате 173 млн долларов. Среди зарубежных рынков на первом месте Китай (55,1 млн), следом идут Великобритания (28 млн), Франция (26,7 млн), Южная Корея (24 млн) и Мексика (19,3 млн). 

Ранее, в начале июля, «Формула-1» стала самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн).

