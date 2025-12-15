Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах

Джордж Клуни рассказал в интервью Daily Mail, что больше не будет целовать девушек в фильмах после беседы с женой Амаль Клуни.
«Я пытаюсь пойти по пути Пола Ньюмана, я больше не буду целовать девушек. Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: „Смотри, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра“», — сказал Клуни.
Это решение актер озвучивал и ранее. Еще в марте он заявил, что уходит из романтического кино, чтобы дать дорогу новому поколению актеров: «Мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними героями-любовниками».
Клуни сделал себе имя на ролях в таких романтических фильмах, как «Один прекрасный день» (с Мишель Пфайффер), «Вне поля зрения» (с Дженнифер Лопес) и «Билет в рай» (с Джулией Робертс). При этом актер с юмором вспомнил, что даже в начале карьеры режиссер критиковал его технику поцелуя, на что Клуни парировал: «Это мой прием! Вот так я целую в реальной жизни!»