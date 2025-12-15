Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах

«Я пытаюсь пойти по пути Пола Ньюмана, я больше не буду целовать девушек. Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: „Смотри, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра“», — сказал Клуни.