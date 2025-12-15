В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл

Фото: WWE/Getty Images

Джон Сина провел свой последний поединок на арене Мировой федерации рестлинга (World Wrestling Entertainment, WWE) в Вашингтоне. 48-летний американский рестлер проиграл бой австрийцу Вальтеру Хану, который выступает под псевдонимом Гюнтер.

После матча публика аплодировала легенде рестлинга стоя и скандировала «Спасибо, Сина». Чемпион WWE Коди Роудс и чемпион мира в тяжелом весе Си Эм Панк вручили Сине свои титулы в знак уважения.

Сина попрощался с публикой и оставил на ринге свою обувь и напульсники. На прощание он отдал салют и поклонился на вершине рампы.

WWE ― это форма спортивного театра. Результат поединков и их драматургия прописываются заранее, а сами бои репетируются перед тем, как показать их зрителям.   

Джон Сина присоединился к WWE в 2002 году, а уже через три года впервые выиграл чемпионат. Всего на счету рестлера рекордные 17 титулов чемпиона. 

Сина активно совмещал карьеру рестлера с актерством. Он сыграл в боевике «Морской пехотинец», девятом и десятом «Форсажах», «Отряде самоубийц», «Бамблби», «Барби», сериалах «Миротворец», «Медведь» и других.

Сина ― рекордсмен фонда Make-A-Wish по числу исполненных желаний для тяжелобольных детей. С 2002 года он исполнил более 650 детских желаний. О планах завершить карьеру рестлер объявил в июле прошлого года.  

