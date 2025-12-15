В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря

У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»

Фото: Netflix

Режиссер Райан Джонсон рассказал Entertainment Weekly, что у него есть «элементарные концептуальные идеи» для продолжения серии «Достать ножи».

Джонсон подчеркнул, что пока не сформировал конкретного сюжета, темы или локации для нового фильма. «У меня есть некоторые базовые, элементарные концептуальные идеи», — пояснил он.

Ключевой особенностью франшизы Джонсон считает ее связь с текущим моментом. Каждая часть отражает настроение эпохи: первая стилизована под классические детективы Агаты Кристи, вторая («Стеклянная луковица») высмеивает культ богатства и славы, а третья с ее религиозной общиной и готической атмосферой отсылает к произведениям Эдгара Аллана По.

«Мне нравится, что эти фильмы не вневременные. Они все одной ногой стоят в чем-то, что свойственно всем нам в нашем настоящем», — отметил режиссер.

Третья часть франшизы, «Воскрешение покойника», после кинопроката, с 12 декабря, стала доступна для просмотра на Netflix. В фильме, помимо Дэниела Крейга, снялись Джош Бролин, Джош О’Коннор и другие звезды.

