У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»

Режиссер Райан Джонсон рассказал Entertainment Weekly, что у него есть «элементарные концептуальные идеи» для продолжения серии «Достать ножи».
Джонсон подчеркнул, что пока не сформировал конкретного сюжета, темы или локации для нового фильма. «У меня есть некоторые базовые, элементарные концептуальные идеи», — пояснил он.
Ключевой особенностью франшизы Джонсон считает ее связь с текущим моментом. Каждая часть отражает настроение эпохи: первая стилизована под классические детективы Агаты Кристи, вторая («Стеклянная луковица») высмеивает культ богатства и славы, а третья с ее религиозной общиной и готической атмосферой отсылает к произведениям Эдгара Аллана По.
«Мне нравится, что эти фильмы не вневременные. Они все одной ногой стоят в чем-то, что свойственно всем нам в нашем настоящем», — отметил режиссер.
Третья часть франшизы, «Воскрешение покойника», после кинопроката, с 12 декабря, стала доступна для просмотра на Netflix. В фильме, помимо Дэниела Крейга, снялись Джош Бролин, Джош О’Коннор и другие звезды.