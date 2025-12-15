Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»

Актриса Аманда Сейфрид в интервью Variety поддержала идеи социализма, связав их с темами своего нового фильма «Завещание Анны Ли».
Картина рассказывает о жизни основательницы религиозного движения, проповедовавшей общинный образ жизни и равенство.
«Социализм — великолепная идея. Я знаю, что он не работает идеально и что не все понимают значение этого слова. Но для меня он означает заботу друг о друге. Если у меня больше денег, я могу больше тратить на других», — сказала она.
Актриса провела параллель между утопическими идеалами XVIII века и коллективной солидарностью, проявленной после терактов 11 сентября 2001 года. По ее мнению, людям не нужны экстраординарные обстоятельства, чтобы поддерживать друг друга — это естественная человеческая сущность.
«Мы все хотим быть увиденными, любимыми, желанными. Мы все любим деньги и своих детей. Так в чем же жадность? Как она помогает нам?» — задалась вопросом Сейфрид, призывая к более справедливому распределению ресурсов.