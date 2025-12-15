В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря

Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»

Фото: Téléfilm Canada

Актриса Аманда Сейфрид в интервью Variety поддержала идеи социализма, связав их с темами своего нового фильма «Завещание Анны Ли».

Картина рассказывает о жизни основательницы религиозного движения, проповедовавшей общинный образ жизни и равенство.

«Социализм — великолепная идея. Я знаю, что он не работает идеально и что не все понимают значение этого слова. Но для меня он означает заботу друг о друге. Если у меня больше денег, я могу больше тратить на других», — сказала она.

Актриса провела параллель между утопическими идеалами XVIII века и коллективной солидарностью, проявленной после терактов 11 сентября 2001 года. По ее мнению, людям не нужны экстраординарные обстоятельства, чтобы поддерживать друг друга — это естественная человеческая сущность.

«Мы все хотим быть увиденными, любимыми, желанными. Мы все любим деньги и своих детей. Так в чем же жадность? Как она помогает нам?» — задалась вопросом Сейфрид, призывая к более справедливому распределению ресурсов. 

