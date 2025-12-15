Третьяковка на Крымском Валу перестанет проводить выставки из‑за состояния здания

Выставок в Новой Третьяковке временно не будет, поскольку «здание не в состоянии больше такие нагрузки нести». В 2025 году в филиале на Крымском Валу прошли экспозиции Мая Митурича, Александра Бурганова, Франсиско Инфанте, а также выставки «Человек и нейросети» и «Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии».