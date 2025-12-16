Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем

Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Международная ассоциация юристов и консультантов направила в Верховный суд правовое заключение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

В нем утверждается о грубой ошибке трех нижестоящих инстанций, которые не взыскали денежные средства с продавца, получившего назад квартиру. Эксперты ассоциации полагают, что выводы судов противоречат законодательству, позициям высшей судебной инстанции и правовой доктрине. В заключении юристов  отмечается, что вопрос «возможности оспаривания сделки купли-продажи недвижимости, заключенной под влиянием мошеннических действий третьих лиц», может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие правовой практики.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение по ее спору о квартире Долиной. По решению предыдущих трех инстанций квартира осталась в собственности артистки.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появиласьстатья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.

