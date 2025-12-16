Джеймс Кэмерон стал миллиардером

Издание Forbes признало режиссера Джеймса Кэмерона долларовым миллиардером.



Состояние Кэмерона оценивается в 1,1 млрд долларов. Постановщик начал карьеру в 1980-х с «Терминатора» и «Чужих», с тех пор его проекты суммарно собрали в прокате 9 млрд долларов.



«Аватар» 2009 года, снятый Кэмероном, стал самым кассовым фильмом всех времен, заработав 2,9 млрд долларов. В список других кинематографистов, достигших статуса миллиардера, входят Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.



Недавно 29-летняя бывшая балерина Луана Лопес Лара стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Ее чистый капитал составляет 1,3 млрд долларов.