Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов

С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 25 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, в декабре 2024-го ― 400 млрд. В октябре 2025-го его состояние превысило 500 млрд долларов — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки в 300 млрд и в 400 млрд достигал кроме Маска лишь основатель Oracle Ларри Эллисон.