Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Инугшетии
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем

Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 млрд долларов. Это произошло после того, как основанная им SpaceX привела оценку своей стоимости в 800 млрд долларов (в августе было 400 млрд), сообщили Forbes два инвестора.

В результате состояние богатейшего человека планеты, которому принадлежит около 42% SpaceX, увеличилось на 168 млрд долларов ― примерно до 677 млрд.  

Новую оценку провели перед планируемым в 2026 году IPO SpaseX. Размещение акций может стать крупнейшим в истории и увеличить стоимость SpaceX до 1,5 трлн долларов. Маск же может стать после IPO триллионером. 

Сейчас Маск ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире, отмечает Forbes. Отрыв главы SpaceX от второго номера в рейтинге миллиардеров — сооснователя Google Ларри Пейджа с состоянием в 252 млрд долларов — составляет 425 млрд. 

С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 25 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, в декабре 2024-го ― 400 млрд. В октябре 2025-го его состояние превысило 500 млрд долларов — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки в 300 млрд и в 400 млрд достигал кроме Маска лишь основатель Oracle Ларри Эллисон.

