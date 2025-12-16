Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости корректировки жилищных программ поддержки семей. Об этом она сообщила на Совете законодателей России.
По словам Матвиенко, действующие правила программы не способствуют достижению целей по повышению рождаемости. Она отметила, что льготные ставки нередко используются для оформления нескольких ипотек, что искажает суть программы и способствует росту цен на недвижимость.
Председатель Совфеда также выступила за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания семьи из-за проблемы «перетока людей из регионов в столичные агломерации».
По мнению Матвиенко, ключевую роль в решении жилищного вопроса должны играть региональные власти. Она призвала активнее использовать такие инструменты, как арендное жилье, ИЖС и партнерское финансирование.
Ранее депутат уже обращала внимание на дисбаланс в программе: более половины льготных кредитов приходится на Москву, Петербург и их области. В ответ на эту критику с 1 февраля 2026 года вступает в силу новое правило, ограничивающее одну семью одной льготной ипотекой, причем оба супруга должны выступать созаемщиками.