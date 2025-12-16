Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года

Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости

Фото: Isaac Quesada/Unsplash

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости корректировки жилищных программ поддержки семей. Об этом она сообщила на Совете законодателей России.

По словам Матвиенко, действующие правила программы не способствуют достижению целей по повышению рождаемости. Она отметила, что льготные ставки нередко используются для оформления нескольких ипотек, что искажает суть программы и способствует росту цен на недвижимость.

Председатель Совфеда также выступила за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания семьи из-за проблемы «перетока людей из регионов в столичные агломерации».

По мнению Матвиенко, ключевую роль в решении жилищного вопроса должны играть региональные власти. Она призвала активнее использовать такие инструменты, как арендное жилье, ИЖС и партнерское финансирование.

Ранее депутат уже обращала внимание на дисбаланс в программе: более половины льготных кредитов приходится на Москву, Петербург и их области. В ответ на эту критику с 1 февраля 2026 года вступает в силу новое правило, ограничивающее одну семью одной льготной ипотекой, причем оба супруга должны выступать созаемщиками.

Расскажите друзьям