ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»

 ТНТ объявил, что следующим новогодним фильмом станет экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».  Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.

По словам режиссеров и сценаристов канала Миши Семичева и Романа Кима, ключевая концепция будущего фильма — перенести действие в атмосферу 1990-х годов. Они планируют использовать культурные коды эпохи и отсылки к фильмам «Брат», «Бумер», «Жмурки» и «Слово пацана».

«И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под „Черный бумер“ — фанаты 1990-х должны оценить», — отметили они.

Заинтересованность в потенциальном участии в проекте уже выразили Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Давид Манукян, Марина Кравец, Ольга Бузова и другие. Сейчас идея фильма находится на стадии творческого обсуждения.

Предыдущий новогодний проект ТНТ, «Невероятные приключения Шурика», возглавил российский прокат в первый уик-энд, собрав около 140 млн рублей. Его расширенная версия с альтернативной концовкой будет показана в эфире 31 декабря.

