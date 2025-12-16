Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»

В последние годы Disney все чаще переосмысляет классические сюжеты и создает фильмы о второстепенных или отрицательных персонажах. В 2021 году фильм «Круэлла» о злодейке из «101 далматинца» доказал жизнеспособность такой формулы, в то время как недавняя «Белоснежка» провалилась в прокате.