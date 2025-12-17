Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора

«Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — говорили в Роскомнадзоре.