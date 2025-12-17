Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора

Фото: Roblox

Roblox официально обратился в Роскомнадзор после того, как ведомство заблокировало доступ к платформе в России. Компания заявила о готовности поэтапно привести свою работу в полное соответствие с требованиями российского законодательства.

Ранее регулятор указывал платформе на проблемы с безопасностью, в особенности для детей и подростков, которые составляют основную аудиторию сервиса. РКН отмечал факты массового распространения материалов с пропагандой и «оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера».

«Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — говорили в Роскомнадзоре.

Теперь платформа готова взаимодействовать с ведомством для удаления подобной информации. В Роскомнадзоре заявили, что будут сотрудничать с Roblox, если эти намерения подкрепятся реальными действиями.

Roblox привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. Компания внедрила десятки обновлений безопасности за последний год и впервые анонсировала тестирование фото в июле.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, но на самом деле похищая деньги их родителей.

